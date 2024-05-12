Шершень Иван Харлампиевич 24.05.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шершень Иван Харлампиевич

Место рождения

Макошино, Чернігівська область

Дата рождения

24.05.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1885

Отец: Шершень Харлампий Семенович

Мать: Забуга Феодосия Ивановна

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.10.1903

Дочь: Шершень Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Харченко Агафья Михайловна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
04.11.1905

Жена: Харченко Агафья Михайловна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.02.1907

Сын: Шершень Парфирий Иванович

Мать ребёнка: Харченко Агафья Михайловна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.11.1911

Дочь: Шершень Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Харченко Агафья Михайловна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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