Шершень Иван Харлампиевич
Место рождения
Дата рождения24.05.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1885
Рождение ребёнка
14.10.1903
Дочь: Шершень Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Харченко Агафья Михайловна
Бракосочетание
04.11.1905
Рождение ребёнка
22.02.1907
Сын: Шершень Парфирий Иванович
Мать ребёнка: Харченко Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
12.11.1911
Дочь: Шершень Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Харченко Агафья Михайловна
Смерть
Неизвестно