Забуга Феодосия Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Забуга Феодосия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шершень Харлампий Семенович

Рождение ребёнка
19.07.1868

Сын: Шершень Самуил/Самойло Харлампиевич

Отец ребёнка: Шершень Харлампий Семенович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Шершень Яков Харлампиевич

Отец ребёнка: Шершень Харлампий Семенович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Шершень Трофим Харлампиевич

Отец ребёнка: Шершень Харлампий Семенович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.04.1880

Дочь: Шершень Хиония Харлампиевна

Отец ребёнка: Шершень Харлампий Семенович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.10.1882

Сын: Шершень Дмитрий Харлампиевич

Отец ребёнка: Шершень Харлампий Семенович

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.05.1885

Сын: Шершень Иван Харлампиевич

Отец ребёнка: Шершень Харлампий Семенович

Макошино, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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