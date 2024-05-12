Забуга Феодосия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1868
Сын: Шершень Самуил/Самойло Харлампиевич
Отец ребёнка: Шершень Харлампий Семенович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Шершень Яков Харлампиевич
Отец ребёнка: Шершень Харлампий Семенович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Шершень Трофим Харлампиевич
Отец ребёнка: Шершень Харлампий Семенович
Рождение ребёнка
25.04.1880
Дочь: Шершень Хиония Харлампиевна
Отец ребёнка: Шершень Харлампий Семенович
Рождение ребёнка
23.10.1882
Сын: Шершень Дмитрий Харлампиевич
Отец ребёнка: Шершень Харлампий Семенович
Рождение ребёнка
24.05.1885
Сын: Шершень Иван Харлампиевич
Отец ребёнка: Шершень Харлампий Семенович
Смерть
Неизвестно