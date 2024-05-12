Шершень Самуил/Самойло Харлампиевич
Место рождения
Дата рождения19.07.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1868
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Парфеновна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Шершень Евгения Самуиловна
Мать ребёнка: Татьяна Парфеновна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Шершень Параскева Самуиловна
Мать ребёнка: Татьяна Парфеновна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Шершень Калинник Самуилович
Мать ребёнка: Татьяна Парфеновна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Шершень Феодора Самойловна
Мать ребёнка: Татьяна Парфеновна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Татьяна Парфеновна
Рождение ребёнка
16.06.1905
Мать ребёнка: Татьяна Парфеновна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Татьяна Парфеновна
Рождение ребёнка
06.11.1909
Дочь: Шершень Александра Самойловна
Мать ребёнка: Татьяна Парфеновна
Смерть
Неизвестно