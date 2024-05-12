Шершень Самуил/Самойло Харлампиевич 19.07.1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шершень Самуил/Самойло Харлампиевич

Место рождения

Макошино, Чернігівська область

Дата рождения

19.07.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1868

Отец: Шершень Харлампий Семенович

Мать: Забуга Феодосия Ивановна

Макошино, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Парфеновна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Шершень Евгения Самуиловна

Мать ребёнка: Татьяна Парфеновна

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Шершень Параскева Самуиловна

Мать ребёнка: Татьяна Парфеновна

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Шершень Калинник Самуилович

Мать ребёнка: Татьяна Парфеновна

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Шершень Феодора Самойловна

Мать ребёнка: Татьяна Парфеновна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1903

Сын: Шершень Иван Самойлович

Мать ребёнка: Татьяна Парфеновна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.06.1905

Сын: Шершень Петр Самуилович

Мать ребёнка: Татьяна Парфеновна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1907

Сын: Шершень Семен Самойлович

Мать ребёнка: Татьяна Парфеновна

Рождение ребёнка
06.11.1909

Дочь: Шершень Александра Самойловна

Мать ребёнка: Татьяна Парфеновна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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