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Шершень Яков Харлампиевич

Место рождения

Макошино, Чернігівська область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Шершень Харлампий Семенович

Мать: Забуга Феодосия Ивановна

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Шершень Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Лавщенко Агриппина Парфеновна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Шершень Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Лавщенко Агриппина Парфеновна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Шершень Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Лавщенко Агриппина Парфеновна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Шершень Агафья Яковлевна

Мать ребёнка: Лавщенко Агриппина Парфеновна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лавщенко Агриппина Парфеновна

Смерть
Неизвестно
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