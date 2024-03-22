Шершень Яков Харлампиевич
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
1900
Сын: Шершень Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Лавщенко Агриппина Парфеновна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Шершень Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Лавщенко Агриппина Парфеновна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Шершень Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Лавщенко Агриппина Парфеновна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Шершень Агафья Яковлевна
Мать ребёнка: Лавщенко Агриппина Парфеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно