Ширинский Егор (Георгий) Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850 ст.
Дата смертиПосле 1894 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Около 1850 ст.
Родился г.Боровск, Калужская губ. или г. Верея, Московская губ.
Бракосочетание
С 1866 по 1876 ст.
Искать в ц. Богоявленская (г. Верея) С 1871-1875 - записи о браке в МК нет.
Рождение ребёнка
С 1867 по 1893 ст.
Дочь: Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: Ширинская Марья Максимовна
ц. Богоявленская (г. Верея)
Рождение ребёнка
23.08.1877 ст.
Дочь: Ярославская Наталья Егоровна
Мать ребёнка: Ширинская Марья Максимовна
Дочь Боровского мещанина ц. Богоявленская (г. Верея)
Рождение ребёнка
10.11.1887 ст.
Дочь: Гречишкина Стефанида Егоровна
Мать ребёнка: Ширинская Марья Максимовна
ц. Богоявленская (г. Верея)
Рождение ребёнка
06.05.1890 ст.
Дочь: Елена Егоровна
Мать ребёнка: Ширинская Марья Максимовна
ц. Богоявленская (г. Верея)
Рождение ребёнка
?.08.1894 ст.
Сын: Ширинский Александр Егорович
Мать ребёнка: Ширинская Марья Максимовна
ц. Богоявленская (г. Верея)
Смерть
После 1894 ст.
Запись о смерти пока не найдена. Предположительно ц. Богоявленская (г. Верея)