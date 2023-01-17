Ширинский Егор (Георгий) Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширинский Егор (Георгий) Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850 ст.

Дата смерти

После 1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850 ст.

Отец: Ширинский Алексей Евдокимович

Мать: Ширинская Татьяна Алексеевна

Родился г.Боровск, Калужская губ. или г. Верея, Московская губ.
Бракосочетание
С 1866 по 1876 ст.

Жена: Ширинская Марья Максимовна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Искать в ц. Богоявленская (г. Верея) С 1871-1875 - записи о браке в МК нет.
Рождение ребёнка
С 1867 по 1893 ст.

Дочь: Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: Ширинская Марья Максимовна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Богоявленская (г. Верея)
Рождение ребёнка
23.08.1877 ст.

Дочь: Ярославская Наталья Егоровна

Мать ребёнка: Ширинская Марья Максимовна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Дочь Боровского мещанина ц. Богоявленская (г. Верея)
Рождение ребёнка
10.11.1887 ст.

Дочь: Гречишкина Стефанида Егоровна

Мать ребёнка: Ширинская Марья Максимовна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Богоявленская (г. Верея)
Рождение ребёнка
06.05.1890 ст.

Дочь: Елена Егоровна

Мать ребёнка: Ширинская Марья Максимовна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Богоявленская (г. Верея)
Рождение ребёнка
?.08.1894 ст.

Сын: Ширинский Александр Егорович

Мать ребёнка: Ширинская Марья Максимовна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Богоявленская (г. Верея)
Смерть
После 1894 ст.
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Запись о смерти пока не найдена. Предположительно ц. Богоявленская (г. Верея)
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