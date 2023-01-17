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Ширинская Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Верея, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

С 1830 по 1831 ст.

Дата смерти

13.05.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1830 по 1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
С 1847 по 1850 ст.

Муж: Ширинский Алексей Евдокимович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Богоявленская (г. Верея)
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Сын: Ширинский Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Ширинский Алексей Евдокимович

Родился г.Боровск, Калужская губ. или г. Верея, Московская губ.
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Ширинский Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Ширинский Алексей Евдокимович

Рождение ребёнка
Около 1858 ст.

Дочь: Кутузова Стефанида Алексеевна

Отец ребёнка: Ширинский Алексей Евдокимович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
06.05.1861 ст.

Сын: Ширинский Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Ширинский Алексей Евдокимович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Богоявленская (г. Верея)
Рождение ребёнка
Около 1863 ст.

Дочь: Глушкова Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Ширинский Алексей Евдокимович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1867 ст.

Дочь: Ширинская Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Ширинский Алексей Евдокимович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Богоявленская (г. Верея)
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.

Сын: Ширинский Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Ширинский Алексей Евдокимович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Богоявленская (г. Верея)
Рождение ребёнка
17.05.1872 ст.

Дочь: Ширинская Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Ширинский Алексей Евдокимович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Богоявленская (г. Верея)
Рождение ребёнка
01.01.1874 ст.

Сын: Ширинский Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Ширинский Алексей Евдокимович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Богоявленская (г. Верея)
Смерть
13.05.1901 ст.
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Богоявленская (г. Верея)
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