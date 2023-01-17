Ширинский Алексей Евдокимович
Место рождения
Дата рожденияС 1825 по 1833 ст.
Дата смерти22.11.1900 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
С 1825 по 1833 ст.
Отец: Ширинский Евдоким
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1847 по 1850 ст.
ц. Богоявленская (г. Верея)
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Сын: Ширинский Егор Алексеевич
Мать ребёнка: Ширинская Татьяна Алексеевна
Родился г.Боровск, Калужская губ. или г. Верея, Московская губ.
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Ширинский Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Ширинская Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.
Дочь: Кутузова Стефанида Алексеевна
Мать ребёнка: Ширинская Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
06.05.1861 ст.
Сын: Ширинский Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Ширинская Татьяна Алексеевна
ц. Богоявленская (г. Верея)
Рождение ребёнка
Около 1863 ст.
Дочь: Глушкова Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Ширинская Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1867 ст.
Дочь: Ширинская Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Ширинская Татьяна Алексеевна
ц. Богоявленская (г. Верея)
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.
Сын: Ширинский Фёдор Алексеевич
Мать ребёнка: Ширинская Татьяна Алексеевна
ц. Богоявленская (г. Верея)
Рождение ребёнка
17.05.1872 ст.
Дочь: Ширинская Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Ширинская Татьяна Алексеевна
ц. Богоявленская (г. Верея)
Рождение ребёнка
01.01.1874 ст.
Сын: Ширинский Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Ширинская Татьяна Алексеевна
ц. Богоявленская (г. Верея)
Смерть
22.11.1900 ст.
ц. Богоявленская (г. Верея)