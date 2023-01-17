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Ширинский Алексей Евдокимович

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Место рождения

Боровск, Боровский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

С 1825 по 1833 ст.

Дата смерти

22.11.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1825 по 1833 ст.

Отец: Ширинский Евдоким

Мать: не указана

Боровск, Боровский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
С 1847 по 1850 ст.

Жена: Ширинская Татьяна Алексеевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Богоявленская (г. Верея)
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Сын: Ширинский Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Ширинская Татьяна Алексеевна

Родился г.Боровск, Калужская губ. или г. Верея, Московская губ.
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Ширинский Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Ширинская Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1858 ст.

Дочь: Кутузова Стефанида Алексеевна

Мать ребёнка: Ширинская Татьяна Алексеевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
06.05.1861 ст.

Сын: Ширинский Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Ширинская Татьяна Алексеевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Богоявленская (г. Верея)
Рождение ребёнка
Около 1863 ст.

Дочь: Глушкова Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Ширинская Татьяна Алексеевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1867 ст.

Дочь: Ширинская Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Ширинская Татьяна Алексеевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Богоявленская (г. Верея)
Рождение ребёнка
Около 1870 ст.

Сын: Ширинский Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Ширинская Татьяна Алексеевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Богоявленская (г. Верея)
Рождение ребёнка
17.05.1872 ст.

Дочь: Ширинская Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Ширинская Татьяна Алексеевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Богоявленская (г. Верея)
Рождение ребёнка
01.01.1874 ст.

Сын: Ширинский Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Ширинская Татьяна Алексеевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Богоявленская (г. Верея)
Смерть
22.11.1900 ст.
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Богоявленская (г. Верея)
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