Ширинская (Еркова) Марья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширинская (Еркова) Марья Максимовна

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Место рождения

Верея, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

С 1850 по 1852 ст.

Дата смерти

12.05.1916 ст.

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1850 по 1852 ст.

Отец: Ерков Максим Михайлович

Мать: Еркова Настасья Тимофеевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
С 1866 по 1876 ст.

Муж: Ширинский Егор Алексеевич

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Искать в ц. Богоявленская (г. Верея) С 1871-1875 - записи о браке в МК нет.
Рождение ребёнка
С 1867 по 1893 ст.

Дочь: Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Ширинский Егор Алексеевич

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Богоявленская (г. Верея)
Рождение ребёнка
23.08.1877 ст.

Дочь: Ярославская Наталья Егоровна

Отец ребёнка: Ширинский Егор Алексеевич

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Дочь Боровского мещанина ц. Богоявленская (г. Верея)
Рождение ребёнка
10.11.1887 ст.

Дочь: Гречишкина Стефанида Егоровна

Отец ребёнка: Ширинский Егор Алексеевич

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Богоявленская (г. Верея)
Рождение ребёнка
06.05.1890 ст.

Дочь: Елена Егоровна

Отец ребёнка: Ширинский Егор Алексеевич

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Богоявленская (г. Верея)
Рождение ребёнка
?.08.1894 ст.

Сын: Ширинский Александр Егорович

Отец ребёнка: Ширинский Егор Алексеевич

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Богоявленская (г. Верея)
Смерть
12.05.1916 ст.
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Богоявленская (г. Верея)
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