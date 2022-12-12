Ширинская (Еркова) Марья Максимовна
Место рождения
Дата рожденияС 1850 по 1852 ст.
Дата смерти12.05.1916 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1850 по 1852 ст.
Бракосочетание
С 1866 по 1876 ст.
Искать в ц. Богоявленская (г. Верея) С 1871-1875 - записи о браке в МК нет.
Рождение ребёнка
С 1867 по 1893 ст.
Дочь: Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Ширинский Егор Алексеевич
ц. Богоявленская (г. Верея)
Рождение ребёнка
23.08.1877 ст.
Дочь: Ярославская Наталья Егоровна
Отец ребёнка: Ширинский Егор Алексеевич
Дочь Боровского мещанина ц. Богоявленская (г. Верея)
Рождение ребёнка
10.11.1887 ст.
Дочь: Гречишкина Стефанида Егоровна
Отец ребёнка: Ширинский Егор Алексеевич
ц. Богоявленская (г. Верея)
Рождение ребёнка
06.05.1890 ст.
Дочь: Елена Егоровна
Отец ребёнка: Ширинский Егор Алексеевич
ц. Богоявленская (г. Верея)
Рождение ребёнка
?.08.1894 ст.
Сын: Ширинский Александр Егорович
Отец ребёнка: Ширинский Егор Алексеевич
ц. Богоявленская (г. Верея)
Смерть
12.05.1916 ст.
ц. Богоявленская (г. Верея)