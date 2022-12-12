(Ширинская) Елена Егоровна
Место рождения
Дата рождения06.05.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1890 ст.
ц. Богоявленская (г. Верея)
Рождение ребёнка
17.11.1911 ст.
Сын: Ширинский Николай Иванович
Отец ребёнка: не указан
Москва, город федерального значения Москва
Москва, Пречистинский сорок https://cgamos.ru/metric-books/2125/2125-2/2125_2_48/
Смерть
Неизвестно