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(Ширинская) Елена Егоровна

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Место рождения

Верея, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

06.05.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1890 ст.

Отец: Ширинский Егор Алексеевич

Мать: Ширинская Марья Максимовна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Богоявленская (г. Верея)
Рождение ребёнка
17.11.1911 ст.

Сын: Ширинский Николай Иванович

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Москва, Пречистинский сорок https://cgamos.ru/metric-books/2125/2125-2/2125_2_48/
Смерть
Неизвестно
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