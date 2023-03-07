Гречишкина (Ширинская) Стефанида Егоровна
Место рождения
Дата рождения10.11.1887 ст.
Дата смертиПосле 1911 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1887 ст.
ц. Богоявленская (г. Верея)
Рождение ребёнка
25.05.1911 ст.
Сын: Ширинский Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: не указан
Москва, Пречистенский сорок https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-2125-0002-000078/00000045.jpg
Смерть
После 1911 ст.
Бракосочетание
22.08.1912 ст.