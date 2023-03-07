Гречишкина (Ширинская) Стефанида Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гречишкина (Ширинская) Стефанида Егоровна

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Место рождения

Верея, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

10.11.1887 ст.

Дата смерти

После 1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1887 ст.

Отец: Ширинский Егор Алексеевич

Мать: Ширинская Марья Максимовна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Богоявленская (г. Верея)
Рождение ребёнка
25.05.1911 ст.

Сын: Ширинский Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Москва, Пречистенский сорок https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-2125-0002-000078/00000045.jpg
Смерть
После 1911 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
22.08.1912 ст.

Муж: Гречишкин Александр Николаевич

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
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