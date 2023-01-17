Киданов Михаил Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Московская губерния, крестьянин, православного вероисповедания
Бракосочетание
Около 1904
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Киданова Нина Михайловна
Мать ребёнка: Киданова Варвара Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.09.1909
Сын: Киданов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Киданова Варвара Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.05.1913
Дочь: Космачева Елена Михайловна
Мать ребёнка: Киданова Варвара Дмитриевна
Смерть
1933