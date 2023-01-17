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Киданов Михаил Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская губерния, крестьянин, православного вероисповедания
Бракосочетание
Около 1904

Жена: Киданова Варвара Дмитриевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Киданова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Киданова Варвара Дмитриевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
11.09.1909

Сын: Киданов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Киданова Варвара Дмитриевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.05.1913

Дочь: Космачева Елена Михайловна

Мать ребёнка: Киданова Варвара Дмитриевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
1933
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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