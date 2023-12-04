Киданов Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Киданов Василий Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Киданов Михаил Максимович
Мать ребёнка: не указана
Богородское, Коломенский, Московская область
Московская губерния, крестьянин, православного вероисповедания
Смерть
Неизвестно