Киданова Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиданова Нина Михайловна

Киданова Нина Михайловна

avatar

Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

1909

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Киданов Михаил Максимович

Мать: Киданова Варвара Дмитриевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
1909
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close