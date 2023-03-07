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Киданова Нина Михайловна
Киданова Нина Михайловна
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Место рождения
Саратов
, город Саратов, Саратовская область
Дата рождения
1906
Дата смерти
1909
Пол
Женский
Отец
Киданов Михаил Максимович
1881 г.р.
Мать
Киданова (Клюшникова) Варвара Дмитриевна
1881 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Киданов Михаил Максимович
Мать:
Киданова Варвара Дмитриевна
Саратов
, город Саратов, Саратовская область
Смерть
1909
Саратов
, город Саратов, Саратовская область
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