Киданова (Клюшникова) Варвара Дмитриевна
Место рожденияМосковская губерния
Дата рождения1881
Дата смерти1940
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Клюшников Дмитрий
Мать: не указана
Московская губерния
Бракосочетание
Около 1904
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Киданова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Киданов Михаил Максимович
Рождение ребёнка
11.09.1909
Сын: Киданов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Киданов Михаил Максимович
Рождение ребёнка
21.05.1913
Дочь: Космачева Елена Михайловна
Отец ребёнка: Киданов Михаил Максимович
Смерть
1940