Киданова (Клюшникова) Варвара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киданова (Клюшникова) Варвара Дмитриевна

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Место рождения

Московская губерния

Дата рождения

1881

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Клюшников Дмитрий

Мать: не указана

Московская губерния
Бракосочетание
Около 1904

Муж: Киданов Михаил Максимович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Киданова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Киданов Михаил Максимович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
11.09.1909

Сын: Киданов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Киданов Михаил Максимович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.05.1913

Дочь: Космачева Елена Михайловна

Отец ребёнка: Киданов Михаил Максимович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
1940
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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