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Киданов Александр Михайлович

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

11.09.1909

Дата смерти

31.12.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1909

Отец: Киданов Михаил Максимович

Мать: Киданова Варвара Дмитриевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Крещение
21.09.1909
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Сретенская церковь
Бракосочетание
19.09.1936

Жена: Киданова Вера Дмитриевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Призыв на военную службу
1941
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Демобилизация
1946
Рождение ребёнка
17.02.1947

Сын: Киданов Валерий Александрович

Мать ребёнка: Киданова Вера Дмитриевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
31.12.1993
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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