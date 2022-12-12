Киданов Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения11.09.1909
Дата смерти31.12.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1909
Крещение
21.09.1909
Сретенская церковь
Бракосочетание
19.09.1936
Жена: Киданова Вера Дмитриевна
Призыв на военную службу
1941
Демобилизация
1946
Рождение ребёнка
17.02.1947
Сын: Киданов Валерий Александрович
Мать ребёнка: Киданова Вера Дмитриевна
Смерть
31.12.1993