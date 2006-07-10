Морозова (Самсоненко) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Самсоненко) Полина

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Место рождения

Россия

Дата рождения

24.12.1925

Дата смерти

10.07.2006

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1925

Отец: Самсоненко Никита

Мать: Самсоненко Мария

Россия
Рождение ребёнка
21.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Пётр

Шемонаиха, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
10.07.2006
Екатериноградская, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Похороны
Неизвестно
Екатериноградская, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
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