Морозова (Самсоненко) Полина
Место рожденияРоссия
Дата рождения24.12.1925
Дата смерти10.07.2006
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1925
Отец: Самсоненко Никита
Мать: Самсоненко Мария
Россия
Рождение ребёнка
21.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Пётр
Шемонаиха, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
10.07.2006
Похороны
Неизвестно