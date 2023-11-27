Самсоненко Никита
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самсоненко Григорий
Россия
Рождение ребёнка
24.12.1925
Дочь: Морозова Полина
Мать ребёнка: Самсоненко Мария
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсоненко Виктор
Мать ребёнка: Самсоненко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсоненко Николай
Мать ребёнка: Самсоненко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсоненко Василий
Мать ребёнка: Самсоненко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсоненко Григорий
Мать ребёнка: Самсоненко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Самсоненко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсоненко Алексей
Мать ребёнка: Самсоненко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсоненко Михаил
Мать ребёнка: Самсоненко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Самсоненко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсоненко Иван
Мать ребёнка: Самсоненко Мария
Смерть
Неизвестно