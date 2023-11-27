Самсоненко Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсоненко Никита

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самсоненко Григорий

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
24.12.1925

Дочь: Морозова Полина

Мать ребёнка: Самсоненко Мария

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсоненко Виктор

Мать ребёнка: Самсоненко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсоненко Николай

Мать ребёнка: Самсоненко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсоненко Василий

Мать ребёнка: Самсоненко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсоненко Григорий

Мать ребёнка: Самсоненко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Самсоненко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсоненко Алексей

Мать ребёнка: Самсоненко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсоненко Михаил

Мать ребёнка: Самсоненко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Самсоненко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсоненко Иван

Мать ребёнка: Самсоненко Мария

Смерть
Неизвестно
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