город Шемонаиха, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область (на 2022) — Familio

Шемонаиха

Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Казахстана

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Бийский округ
1409Шеманаевское (Шеманаиха), с. зав.при р. Убе, ррч. Шеманаихе и Березовке.36597256860843Церковь православная 1. Почтовая станция.

Список населённых мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Змеиногорский уезд, Александровская волость
10Село Шемонаевское728¾60здесь787

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район, Шемонаихинская городская администрация
город ШемонаихаШемонайха қ.636820100

Мы используем куки для улучшения работы сайта.