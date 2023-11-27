Самсоненко (Трегуб) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсоненко (Трегуб) Мария

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трегуб Дорох Михайлович

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
24.12.1925

Дочь: Морозова Полина

Отец ребёнка: Самсоненко Никита

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсоненко Виктор

Отец ребёнка: Самсоненко Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсоненко Николай

Отец ребёнка: Самсоненко Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсоненко Василий

Отец ребёнка: Самсоненко Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсоненко Григорий

Отец ребёнка: Самсоненко Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Самсоненко Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсоненко Алексей

Отец ребёнка: Самсоненко Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсоненко Михаил

Отец ребёнка: Самсоненко Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Самсоненко Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсоненко Иван

Отец ребёнка: Самсоненко Никита

Смерть
Неизвестно
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