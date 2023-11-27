Самсоненко (Трегуб) Мария
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трегуб Дорох Михайлович
Россия
Рождение ребёнка
24.12.1925
Дочь: Морозова Полина
Отец ребёнка: Самсоненко Никита
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсоненко Виктор
Отец ребёнка: Самсоненко Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсоненко Николай
Отец ребёнка: Самсоненко Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсоненко Василий
Отец ребёнка: Самсоненко Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсоненко Григорий
Отец ребёнка: Самсоненко Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Самсоненко Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсоненко Алексей
Отец ребёнка: Самсоненко Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсоненко Михаил
Отец ребёнка: Самсоненко Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Самсоненко Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самсоненко Иван
Отец ребёнка: Самсоненко Никита
Смерть
Неизвестно