Трегуб Дорох Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегуб Дорох Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трегуб Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самсоненко Мария

Мать ребёнка: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трегуб Андрей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трегуб Демид

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трегуб Ефим

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трегуб Митрофан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трегуб Григорий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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