Трегуб Дорох Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трегуб Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самсоненко Мария
Мать ребёнка: не указана
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трегуб Андрей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трегуб Демид
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трегуб Ефим
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трегуб Митрофан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трегуб Григорий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно