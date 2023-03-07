Боталов Игнатий Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Боталов Никита Сергеев
Рождение ребёнка
1728
Сын: Боталов Маркел Игнатьевич
Мать ребёнка: Боталова Ирина Сергеева
Рождение ребёнка
1731
Сын: Боталов Филипп Игнатьевич
Мать ребёнка: Боталова Ирина Сергеева
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Корзунина Улита Игнатьевна
Мать ребёнка: Боталова Ирина Сергеева
Рождение ребёнка
1741
Сын: Боталов Лаврентий Игнатьевич
Мать ребёнка: Боталова Ирина Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боталова Ирина Сергеева
Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763