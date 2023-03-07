Боталов Игнатий Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоталов Игнатий Никитин

Боталов Игнатий Никитин

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Боталов Никита Сергеев

Мать: Боталова Меланья Дементова

Рождение ребёнка
1728

Сын: Боталов Маркел Игнатьевич

Мать ребёнка: Боталова Ирина Сергеева

Рождение ребёнка
1731

Сын: Боталов Филипп Игнатьевич

Мать ребёнка: Боталова Ирина Сергеева

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Корзунина Улита Игнатьевна

Мать ребёнка: Боталова Ирина Сергеева

Рождение ребёнка
1741

Сын: Боталов Лаврентий Игнатьевич

Мать ребёнка: Боталова Ирина Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боталова Ирина Сергеева

Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close