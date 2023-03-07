Боталов Филипп Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Боталов Игнатий Никитин
Мать: Боталова Ирина Сергеева
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Татьяна Филипповна
Мать ребёнка: Боталова Афросинья Тимофеева
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Ирина Филипповна
Мать ребёнка: Боталова Афросинья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно