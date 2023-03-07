Боталов Филипп Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталов Филипп Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Боталов Игнатий Никитин

Мать: Боталова Ирина Сергеева

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Татьяна Филипповна

Мать ребёнка: Боталова Афросинья Тимофеева

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Ирина Филипповна

Мать ребёнка: Боталова Афросинья Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боталова Афросинья Тимофеева

Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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