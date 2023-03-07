Боталова Афросинья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталова Афросинья Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Боталов Филипп Игнатьевич

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Ирина Филипповна

Отец ребёнка: Боталов Филипп Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боталов Филипп Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно