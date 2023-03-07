Боталова Афросинья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Боталов Филипп Игнатьевич
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Ирина Филипповна
Отец ребёнка: Боталов Филипп Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно