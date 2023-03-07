Боталов Маркел Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиПосле 1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Боталов Игнатий Никитин
Мать: Боталова Ирина Сергеева
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Феврония Маркелова
Мать ребёнка: Боталова Пелагея Лукина
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Дарья Маркелова
Мать ребёнка: Боталова Пелагея Лукина
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Боталова Пелагея Лукина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боталова Пелагея Лукина
Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1798