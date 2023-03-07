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Боталов Маркел Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

После 1798

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Боталов Игнатий Никитин

Мать: Боталова Ирина Сергеева

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Феврония Маркелова

Мать ребёнка: Боталова Пелагея Лукина

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Дарья Маркелова

Мать ребёнка: Боталова Пелагея Лукина

Рождение ребёнка
1762

Сын: Боталов Федор Маркелов

Мать ребёнка: Боталова Пелагея Лукина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боталова Пелагея Лукина

Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1798