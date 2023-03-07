Боталова Меланья Дементова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталова Меланья Дементова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1671

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1705

Дочь: Устиния Никитина

Отец ребёнка: Боталов Никита Сергеев

Рождение ребёнка
1707

Сын: Боталов Андрей Никитин

Отец ребёнка: Боталов Никита Сергеев

Рождение ребёнка
1715

Сын: Боталов Игнатий Никитин

Отец ребёнка: Боталов Никита Сергеев

Рождение ребёнка
1719

Сын: Боталов Прокопий Никитин

Отец ребёнка: Боталов Никита Сергеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боталов Никита Сергеев

Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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