Боталов Лаврентий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталов Лаврентий Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Боталов Игнатий Никитин

Мать: Боталова Ирина Сергеева

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Афросинья Лаврентиева

Мать ребёнка: Боталова Татьяна Якимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боталова Татьяна Якимова

Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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