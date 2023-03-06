Боталов Лаврентий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Боталов Игнатий Никитин
Мать: Боталова Ирина Сергеева
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Афросинья Лаврентиева
Мать ребёнка: Боталова Татьяна Якимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боталова Татьяна Якимова
Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно