Гаврилова (Смирнова) Лидия Александровна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Нелаева Нина Васильевна
Отец ребёнка: Гаврилов Василий Евгеньевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Гаврилов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Гаврилов Василий Евгеньевич
Рождение ребёнка
26.09.1923
Дочь: Гаврилова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Гаврилов Василий Евгеньевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Гаврилов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Гаврилов Василий Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно