Гаврилова (Смирнова) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Смирнова) Лидия Александровна

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Место рождения

Золотава, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Золотава, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Нелаева Нина Васильевна

Отец ребёнка: Гаврилов Василий Евгеньевич

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Гаврилов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Гаврилов Василий Евгеньевич

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.09.1923

Дочь: Гаврилова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Гаврилов Василий Евгеньевич

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Гаврилов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Гаврилов Василий Евгеньевич

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов Василий Евгеньевич

Смерть
Неизвестно
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