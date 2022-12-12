Гаврилов Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Бракосочетание
Около 1951
Жена: Гаврилова Александра
Рождение ребёнка
Около 1952
Сын: Гаврилов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Гаврилова Александра
Развод
1953
Жена: Гаврилова Александра
Бракосочетание
Около 1956
Рождение ребёнка
Около 1958
Сын: Гаврилов Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Гаврилова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1962
Дочь: Гаврилова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Гаврилова Валентина Николаевна
Смерть
2002
Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область