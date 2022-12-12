Гаврилов Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврилов Владимир Васильевич

Гаврилов Владимир Васильевич

avatar

Место рождения

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1928

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Гаврилов Василий Евгеньевич

Мать: Гаврилова Лидия Александровна

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1951

Жена: Гаврилова Александра

Рождение ребёнка
Около 1952

Сын: Гаврилов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Гаврилова Александра

Развод
1953

Жена: Гаврилова Александра

Бракосочетание
Около 1956

Жена: Гаврилова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1958

Сын: Гаврилов Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Гаврилова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1962

Дочь: Гаврилова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Гаврилова Валентина Николаевна

Смерть
2002
Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close