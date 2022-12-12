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Гаврилов Василий Евгеньевич

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Место рождения

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

10.12.1894

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1894

Отец: Гаврилов Евгений Александрович

Мать: Гаврилова Александра Васильевна

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Нелаева Нина Васильевна

Мать ребёнка: Гаврилова Лидия Александровна

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Гаврилов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Гаврилова Лидия Александровна

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.09.1923

Дочь: Гаврилова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Гаврилова Лидия Александровна

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Гаврилов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Гаврилова Лидия Александровна

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Лидия Александровна

Смерть
1977
Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
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