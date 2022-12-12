Гаврилов Василий Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения10.12.1894
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1894
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Нелаева Нина Васильевна
Мать ребёнка: Гаврилова Лидия Александровна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Гаврилов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Гаврилова Лидия Александровна
Рождение ребёнка
26.09.1923
Дочь: Гаврилова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Гаврилова Лидия Александровна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Гаврилов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Гаврилова Лидия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1977
Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область