Гаврилова (Щетнева) Валентина Николаевна
Место рожденияВологодская обл, Харовский р-н
Дата рожденияОколо 1928
Дата смертиОколо 2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодская обл, Харовский р-н
Бракосочетание
Около 1956
Рождение ребёнка
Около 1958
Сын: Гаврилов Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Гаврилов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1962
Дочь: Гаврилова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Гаврилов Владимир Васильевич
Смерть
Около 2010
Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область