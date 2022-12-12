Гаврилова (Щетнева) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Щетнева) Валентина Николаевна

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Место рождения

Вологодская обл, Харовский р-н

Дата рождения

Около 1928

Дата смерти

Около 2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодская обл, Харовский р-н
Бракосочетание
Около 1956

Муж: Гаврилов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1958

Сын: Гаврилов Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Гаврилов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1962

Дочь: Гаврилова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Гаврилов Владимир Васильевич

Смерть
Около 2010
Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
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