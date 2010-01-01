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Гаврилова Александра Васильевна

Место рождения

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.09.1923

Дата смерти

?.01.2010

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1923

Отец: Гаврилов Василий Евгеньевич

Мать: Гаврилова Лидия Александровна

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1949

Муж: Омельчук Василий Семенович

Кицмань, Чернівецька область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Омельчук Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Омельчук Василий Семенович

Кицмань, Чернівецька область
Рождение ребёнка
27.06.1961

Сын: Омельчук Александр Васильевич

Отец ребёнка: Омельчук Василий Семенович

Кицмань, Чернівецька область
Смерть
?.01.2010
Тучково, Рузский, Московская область
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