Гаврилова Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения26.09.1923
Дата смерти?.01.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1923
Бракосочетание
Около 1949
Рождение ребёнка
1950
Сын: Омельчук Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Омельчук Василий Семенович
Рождение ребёнка
27.06.1961
Сын: Омельчук Александр Васильевич
Отец ребёнка: Омельчук Василий Семенович
Смерть
?.01.2010
Тучково, Рузский, Московская область