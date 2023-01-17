Омельчук Василий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1949
Рождение ребёнка
1950
Сын: Омельчук Валерий Васильевич
Мать ребёнка: Гаврилова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
27.06.1961
Сын: Омельчук Александр Васильевич
Мать ребёнка: Гаврилова Александра Васильевна
Смерть
Неизвестно