Омельчук Василий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омельчук Василий Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1949

Жена: Гаврилова Александра Васильевна

Кицмань, Чернівецька область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Омельчук Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Гаврилова Александра Васильевна

Кицмань, Чернівецька область
Рождение ребёнка
27.06.1961

Сын: Омельчук Александр Васильевич

Мать ребёнка: Гаврилова Александра Васильевна

Кицмань, Чернівецька область
Смерть
Неизвестно
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