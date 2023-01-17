Гаврилов Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврилов Сергей Васильевич

Гаврилов Сергей Васильевич

avatar

Место рождения

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

28.02.1940

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Гаврилов Василий Евгеньевич

Мать: Гаврилова Лидия Александровна

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1939

Жена: Гаврилова Анна

Прожили вместе всего 2-3 месяца и Сергея забрали в армию.
Смерть
28.02.1940
Финляндия (Ленинградская обл), Салменкайт
Воинское подразделение прибыло на фронт из Горьковской области в конце 1939/нач 1940-г. Сергей был пулеметчиком.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close