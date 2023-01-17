Гаврилов Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти28.02.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Бракосочетание
1939
Жена: Гаврилова Анна
Прожили вместе всего 2-3 месяца и Сергея забрали в армию.
Смерть
28.02.1940
Финляндия (Ленинградская обл), Салменкайт
Воинское подразделение прибыло на фронт из Горьковской области в конце 1939/нач 1940-г. Сергей был пулеметчиком.