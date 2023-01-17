Шустер Шмуль-Херш
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Шустер Мошко-Ицко
Мать: Шустер Ривка-Ита
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Берг Брендель
Мать ребёнка: Шустер Мириам
Рождение ребёнка
1868
Сын: Шустер Давыд
Мать ребёнка: Шустер Мириам
Новоград-Волынский, Житомирська область
Рождение ребёнка
1871
Сын: Шустер Шакна
Мать ребёнка: Шустер Мириам
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Шустер Мириам
Рождение ребёнка
1876
Сын: Шустер Йося
Мать ребёнка: Шустер Мириам
Рождение ребёнка
1877
Сын: Шустер Лейзор Луиз
Мать ребёнка: Шустер Мириам
Рождение ребёнка
1884
Сын: Шуман Берко Барнет Барни Билл
Мать ребёнка: Шустер Мириам
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Шапиро Шифка-Сади
Мать ребёнка: Шустер Мириам
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Гехт Анна-Гененделла
Мать ребёнка: Шустер Мириам
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шустер Мириам