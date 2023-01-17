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Шустер Шмуль-Херш

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Шустер Мошко-Ицко

Мать: Шустер Ривка-Ита

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Берг Брендель

Мать ребёнка: Шустер Мириам

Рождение ребёнка
1868

Сын: Шустер Давыд

Мать ребёнка: Шустер Мириам

Новоград-Волынский, Житомирська область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Шустер Шакна

Мать ребёнка: Шустер Мириам

Рождение ребёнка
1874

Сын: Шуман Мотель Мордко Макс

Мать ребёнка: Шустер Мириам

Рождение ребёнка
1876

Сын: Шустер Йося

Мать ребёнка: Шустер Мириам

Рождение ребёнка
1877

Сын: Шустер Лейзор Луиз

Мать ребёнка: Шустер Мириам

Рождение ребёнка
1884

Сын: Шуман Берко Барнет Барни Билл

Мать ребёнка: Шустер Мириам

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Шапиро Шифка-Сади

Мать ребёнка: Шустер Мириам

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Гехт Анна-Гененделла

Мать ребёнка: Шустер Мириам

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шустер Мириам

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