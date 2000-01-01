Шапиро (Шуман) Шифка-Сади — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапиро (Шуман) Шифка-Сади

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1846 г.р.

Мать

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Шустер Шмуль-Херш

Мать: Шустер Мириам

Смерть
Неизвестно
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