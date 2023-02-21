Шустер (Кац) Мириам
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Кац Давид-Мошко
Мать: Кац Бронха
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Берг Брендель
Отец ребёнка: Шустер Шмуль-Херш
Рождение ребёнка
1868
Сын: Шустер Давыд
Отец ребёнка: Шустер Шмуль-Херш
Новоград-Волынский, Житомирська область
Рождение ребёнка
1871
Сын: Шустер Шакна
Отец ребёнка: Шустер Шмуль-Херш
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Шустер Шмуль-Херш
Рождение ребёнка
1876
Сын: Шустер Йося
Отец ребёнка: Шустер Шмуль-Херш
Рождение ребёнка
1877
Сын: Шустер Лейзор Луиз
Отец ребёнка: Шустер Шмуль-Херш
Рождение ребёнка
1884
Сын: Шуман Берко Барнет Барни Билл
Отец ребёнка: Шустер Шмуль-Херш
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Шапиро Шифка-Сади
Отец ребёнка: Шустер Шмуль-Херш
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Гехт Анна-Гененделла
Отец ребёнка: Шустер Шмуль-Херш
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шустер Шмуль-Херш
Смерть
Неизвестно