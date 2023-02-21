Шустер (Кац) Мириам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустер (Кац) Мириам

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Кац Давид-Мошко

Мать: Кац Бронха

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Берг Брендель

Отец ребёнка: Шустер Шмуль-Херш

Рождение ребёнка
1868

Сын: Шустер Давыд

Отец ребёнка: Шустер Шмуль-Херш

Новоград-Волынский, Житомирська область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Шустер Шакна

Отец ребёнка: Шустер Шмуль-Херш

Рождение ребёнка
1874

Сын: Шуман Мотель Мордко Макс

Отец ребёнка: Шустер Шмуль-Херш

Рождение ребёнка
1876

Сын: Шустер Йося

Отец ребёнка: Шустер Шмуль-Херш

Рождение ребёнка
1877

Сын: Шустер Лейзор Луиз

Отец ребёнка: Шустер Шмуль-Херш

Рождение ребёнка
1884

Сын: Шуман Берко Барнет Барни Билл

Отец ребёнка: Шустер Шмуль-Херш

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Шапиро Шифка-Сади

Отец ребёнка: Шустер Шмуль-Херш

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Гехт Анна-Гененделла

Отец ребёнка: Шустер Шмуль-Херш

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шустер Шмуль-Херш

Смерть
Неизвестно
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