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Шустер Шакна
Шустер Шакна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1871
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Шустер Шмуль-Херш
1846 г.р.
Мать
Шустер (Кац) Мириам
1843 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец:
Шустер Шмуль-Херш
Мать:
Шустер Мириам
Смерть
Неизвестно
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