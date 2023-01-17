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Шустер Давыд

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Место рождения

Новоград-Волынский, Житомирська область

Дата рождения

1868

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Шустер Шмуль-Херш

Мать: Шустер Мириам

Новоград-Волынский, Житомирська область
Рождение ребёнка
16.01.1895

Сын: Шуман Лев Давыдович

Мать ребёнка: Шустер Сура Лейбовна

Новоград-Волынский, Житомирська область
Бракосочетание
До 1895

Жена: Шустер Сура Лейбовна

Рождение ребёнка
05.01.1901

Дочь: Овруцкая Маня Давыдовна

Мать ребёнка: Шустер Сура Лейбовна

Новоград-Волынский, Житомирська область
Рождение ребёнка
22.04.1902

Сын: Борисов Борис Давыдович

Мать ребёнка: Шустер Сура Лейбовна

Новоград-Волынский, Житомирська область
Рождение ребёнка
24.07.1904

Дочь: Бать Полина Давыдовна

Мать ребёнка: Шустер Сура Лейбовна

Новоград-Волынский, Житомирська область
Рождение ребёнка
31.12.1909

Дочь: Шустер Ида Давыдовна

Мать ребёнка: Шустер Сура Лейбовна

Новоград-Волынский, Житомирська область
Рождение ребёнка
07.02.1910

Дочь: Шуман Ида Давыдовна

Мать ребёнка: Шустер Сура Лейбовна

Новоград-Волынский, Житомирська область
Рождение ребёнка
15.12.1915

Дочь: Заранкина Александра Давыдовна

Мать ребёнка: Шустер Сура Лейбовна

Новоград-Волынский, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бергал Фира Давыдовна

Мать ребёнка: Шустер Сура Лейбовна

Новоград-Волынский, Житомирська область
Смерть
1940
Новоград-Волынский, Житомирська область
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