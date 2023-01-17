Шустер Давыд
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Шустер Шмуль-Херш
Мать: Шустер Мириам
Рождение ребёнка
16.01.1895
Сын: Шуман Лев Давыдович
Мать ребёнка: Шустер Сура Лейбовна
Бракосочетание
До 1895
Жена: Шустер Сура Лейбовна
Рождение ребёнка
05.01.1901
Дочь: Овруцкая Маня Давыдовна
Мать ребёнка: Шустер Сура Лейбовна
Рождение ребёнка
22.04.1902
Мать ребёнка: Шустер Сура Лейбовна
Рождение ребёнка
24.07.1904
Дочь: Бать Полина Давыдовна
Мать ребёнка: Шустер Сура Лейбовна
Рождение ребёнка
31.12.1909
Дочь: Шустер Ида Давыдовна
Мать ребёнка: Шустер Сура Лейбовна
Рождение ребёнка
07.02.1910
Дочь: Шуман Ида Давыдовна
Мать ребёнка: Шустер Сура Лейбовна
Рождение ребёнка
15.12.1915
Дочь: Заранкина Александра Давыдовна
Мать ребёнка: Шустер Сура Лейбовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бергал Фира Давыдовна
Мать ребёнка: Шустер Сура Лейбовна
Смерть
1940