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Гаврилова Алевтина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1938

Дата смерти

05.01.2012

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1938

Отец: Пистюльга Дмитрий Ильич

Мать: Пистюльга Фекла

Рождение ребёнка
14.12.1963

Сын: Гаврилов Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Гаврилов Борис Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.10.1969

Дочь: Ильтерякова Яна Борисовна

Отец ребёнка: Гаврилов Борис Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.01.1974

Сын: Гаврилов Максим Борисович

Отец ребёнка: Гаврилов Борис Дмитриевич

Смерть
05.01.2012
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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