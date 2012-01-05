Гаврилова Алевтина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1938
Дата смерти05.01.2012
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1938
Отец: Пистюльга Дмитрий Ильич
Мать: Пистюльга Фекла
Рождение ребёнка
14.12.1963
Сын: Гаврилов Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Гаврилов Борис Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.10.1969
Дочь: Ильтерякова Яна Борисовна
Отец ребёнка: Гаврилов Борис Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.01.1974
Сын: Гаврилов Максим Борисович
Отец ребёнка: Гаврилов Борис Дмитриевич
Смерть
05.01.2012
Челябинск, Челябинский, Челябинская область