Пистюльга Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1938
Дочь: Гаврилова Алевтина Дмитриевна
Отец ребёнка: Пистюльга Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
23.01.1941
Дочь: Артемьева Светлана Дмитриевна
Отец ребёнка: Пистюльга Дмитрий Ильич
Смерть
Неизвестно