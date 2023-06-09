Пистюльга Дмитрий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1938
Дочь: Гаврилова Алевтина Дмитриевна
Мать ребёнка: Пистюльга Фекла
Рождение ребёнка
23.01.1941
Дочь: Артемьева Светлана Дмитриевна
Мать ребёнка: Пистюльга Фекла
Смерть
Неизвестно