Пистюльга Дмитрий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пистюльга Дмитрий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1938

Дочь: Гаврилова Алевтина Дмитриевна

Мать ребёнка: Пистюльга Фекла

Рождение ребёнка
23.01.1941

Дочь: Артемьева Светлана Дмитриевна

Мать ребёнка: Пистюльга Фекла

Смерть
Неизвестно

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