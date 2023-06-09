Гаврилов Борис Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.01.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1963
Сын: Гаврилов Дмитрий Борисович
Мать ребёнка: Гаврилова Алевтина Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.10.1969
Дочь: Ильтерякова Яна Борисовна
Мать ребёнка: Гаврилова Алевтина Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.01.1974
Сын: Гаврилов Максим Борисович
Мать ребёнка: Гаврилова Алевтина Дмитриевна
Смерть
01.01.1980