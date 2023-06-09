Гаврилов Борис Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилов Борис Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.01.1980

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1963

Сын: Гаврилов Дмитрий Борисович

Мать ребёнка: Гаврилова Алевтина Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.10.1969

Дочь: Ильтерякова Яна Борисовна

Мать ребёнка: Гаврилова Алевтина Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.01.1974

Сын: Гаврилов Максим Борисович

Мать ребёнка: Гаврилова Алевтина Дмитриевна

Смерть
01.01.1980

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