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Кондратий Андреевич

Место рождения

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Андрей Иванович

Мать: Лукерья Данилова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Яков Кондратьев

Мать ребёнка: Марфа (Пелагея) Диева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Андрей Кондратьев

Мать ребёнка: Марфа (Пелагея) Диева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Михаил Кондратьев

Мать ребёнка: Марфа (Пелагея) Диева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа (Пелагея) Диева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Симоново, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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