Кондратий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Андрей Иванович
Мать: Лукерья Данилова
Рождение ребёнка
1823
Сын: Яков Кондратьев
Мать ребёнка: Марфа (Пелагея) Диева
Рождение ребёнка
1824
Сын: Андрей Кондратьев
Мать ребёнка: Марфа (Пелагея) Диева
Рождение ребёнка
1826
Сын: Михаил Кондратьев
Мать ребёнка: Марфа (Пелагея) Диева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа (Пелагея) Диева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Симоново, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно