Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Иван Тимофеев
Мать: Татьяна Гаврилова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Аксинья Андреевна
Мать ребёнка: Лукерья Данилова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Василиса Андреевна
Мать ребёнка: Лукерья Данилова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Варвара Андреевна
Мать ребёнка: Лукерья Данилова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Лукерья Данилова
Рождение ребёнка
1796
Сын: Кондратий Андреевич
Мать ребёнка: Лукерья Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Данилова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно