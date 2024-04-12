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Андрей Иванович

Место рождения

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Иван Тимофеев

Мать: Татьяна Гаврилова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Аксинья Андреевна

Мать ребёнка: Лукерья Данилова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Василиса Андреевна

Мать ребёнка: Лукерья Данилова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Варвара Андреевна

Мать ребёнка: Лукерья Данилова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Лукерья Данилова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Кондратий Андреевич

Мать ребёнка: Лукерья Данилова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Данилова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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