Татьяна Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Гаврилова

Место рождения

Полубратово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Полубратово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Андрей Иванович

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Тимофеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно