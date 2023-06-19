Татьяна Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Андрей Иванович
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Тимофеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно