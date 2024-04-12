Лукерья Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Данилова

Место рождения

Сидорово, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Сидорово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Аксинья Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Василиса Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Кондратий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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