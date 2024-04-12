Лукерья Данилова
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Аксинья Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Василиса Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Кондратий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно