Иван Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смерти1795
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Рождение ребёнка
1756
Сын: Андрей Иванович
Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Гаврилова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1795