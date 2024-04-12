Иван Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Тимофеев

Место рождения

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1727 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Андрей Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Гаврилова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1795
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
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