Марфа (Пелагея) Диева
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Пелевин Дей Парфенов
Мать: Ксения Григорьева
Рождение ребёнка
1823
Сын: Яков Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Андреевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Андрей Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Андреевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Михаил Кондратьев
Отец ребёнка: Кондратий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратий Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Симоново, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1834