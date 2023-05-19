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Марфа (Пелагея) Диева

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Пелевин Дей Парфенов

Мать: Ксения Григорьева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Яков Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Андреевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Андрей Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Андреевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Михаил Кондратьев

Отец ребёнка: Кондратий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратий Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Симоново, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1834
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