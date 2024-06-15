Пелевин Дей Парфенов (Григорьев?)
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти08.02.1841
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Диева
Мать ребёнка: Ксения Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Диева
Мать ребёнка: Ксения Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пелевин Артемий Диев
Мать ребёнка: Ксения Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Григорьева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Марфа (Пелагея) Диева
Мать ребёнка: Ксения Григорьева
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Февронья Диева
Мать ребёнка: Ксения Григорьева
Рождение ребёнка
26.08.1802
Дочь: (Пелевина) Васса Диева
Мать ребёнка: Ксения Григорьева
Рождение ребёнка
26.10.1805
Сын: Дмитрий Диев
Мать ребёнка: Ксения Григорьева
Смерть
08.02.1841
Причина смерти: старость