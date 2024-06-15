Пелевин Дей Парфенов (Григорьев?) 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пелевин Дей Парфенов (Григорьев?)

Место рождения

Сидорово, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

08.02.1841

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1766 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Сидорово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Диева

Мать ребёнка: Ксения Григорьева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Диева

Мать ребёнка: Ксения Григорьева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пелевин Артемий Диев

Мать ребёнка: Ксения Григорьева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Марфа (Пелагея) Диева

Мать ребёнка: Ксения Григорьева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Февронья Диева

Мать ребёнка: Ксения Григорьева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.08.1802

Дочь: (Пелевина) Васса Диева

Мать ребёнка: Ксения Григорьева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.10.1805

Сын: Дмитрий Диев

Мать ребёнка: Ксения Григорьева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
08.02.1841
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: старость

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