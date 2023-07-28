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Февронья Диева

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

06.03.1836

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Пелевин Дей Парфенов

Мать: Ксения Григорьева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Филипп Васильев

Отец ребёнка: Василий Игнатьевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.11.1823

Сын: Мина Васильев

Отец ребёнка: Василий Игнатьевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Игнатьевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Дарья Васильева

Отец ребёнка: Василий Игнатьевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.05.1834

Сын: Исай Васильев

Отец ребёнка: Василий Игнатьевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.07.1835

Дочь: Праскева Васильева

Отец ребёнка: Василий Игнатьевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Игнатьевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
06.03.1836
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: чахоткою