Февронья Диева
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти06.03.1836
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Пелевин Дей Парфенов
Мать: Ксения Григорьева
Рождение ребёнка
1821
Сын: Филипп Васильев
Отец ребёнка: Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
07.11.1823
Сын: Мина Васильев
Отец ребёнка: Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Дарья Васильева
Отец ребёнка: Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
09.05.1834
Сын: Исай Васильев
Отец ребёнка: Василий Игнатьевич
Рождение ребёнка
21.07.1835
Дочь: Праскева Васильева
Отец ребёнка: Василий Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Игнатьевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.03.1836
Причина смерти: чахоткою